Au-delà de la bataille judiciaire et des affaires d’héritage qui n’en finissent plus de faire parler d’elles, le fils de Johnny Hallyday poursuit sa passion pour la musique.

En effet, le chanteur de 52 ans sera le 8 janvier prochain au Cirque royal de Bruxelles. L’occasion de voir en chair et en os l’interprète de "J’ai quelque chose à vous dire" (et il en a un tas de choses à dire à son public !) sur scène. Tickets en vente dès ce vendredi 12 juillet à 10 heures au 070/660.601 ou via le site internet mbpresents.be