"Je n’ai pas eu le choix, donc j’ai fait avec, dit-il. Et puis, c’est un nom dont je suis fier. Mon père est un des plus grands artistes français, ce n’était pas un tueur en série. Il n’y avait pas à avoir honte de porter ce nom. J’ai grandi aux États-Unis, où l’on se concentre sur le fait de savoir si les choses sont bien faites ou mauvaise, tandis qu’en Europe on juge beaucoup, les choses se font à la tête du client. Mais ça ne m’a pas empêché de réussir ma carrière." "Récemment, je suis tombé sur un journaliste qui m’a dit qu‘on ne savait pas que j'étais combatif comme je le suis. J’ai répondu ‘Il était temps. Vous apprenez à me connaître maintenant que vous posez enfin les bonnes questions. Pendant 35 ans vous m'avez posé des questions qui ne me concernaient pas.”

Vou savez que votre père prenait une telle place et aveit une telle aura...

"C’est un concept tout cela. Tout ce que vous dites-là n’existe pas, c’est virtuel. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun a une personnalité différente. J’ai toujours considéré que je ne faisais pas vraiment le même métier que mon père, poursuit-il. Je suis compositeur et producteur. Et puis, la musique que je fais est tellement différente de celle que l’on faisait pour lui. Il n’y a aucune ressemblance, aucun copiage. L’art doit être personnel, il ne faut pas ressembler à quelqu’un. Si ça a été un problème dans la tête de certaines personnes, ça ne l’a jamais été dans la mienne."