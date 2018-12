S’il a, longtemps après la mort de son père, gardé le silence sur son chagrin et sa vie privée, David Hallyday se montre plus loquace depuis l’interview qu’il a accordée au magazine de TF1, Sept à huit.



À l’occasion de la promotion de son nouvel album, il a également confié ses états d’âme au quotidien Ouest-France et n’a pas manqué, une nouvelle fois, d’adresser un petite pique à Laeticia (contre laquelle il est engagé dans une bataille juridique autour de l’héritage du Taulier). "C’était la femme de mon père, j’ai toujours respecté leur relation, mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner ", y déclare-t-il notamment.

Dans cette même interview, David évoque aussi ses trois enfants, dont le plus jeune, Cameron, 14 ans, est toujours à l’école. "Il a un fond magnifique, c’est une personne formidable qui s’intéresse aux autres, qui aime aider les autres, qui écoute. On est très proches", dit-il. Avant d’ajouter qu’il "ne pense pas être un père exemplaire", en grande partie parce qu’il est "toujours sur les routes". Tel père…