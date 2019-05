"C’est la cinquième édition de ce concours contre les diktats de la mode", glisse Nathalie De Reuck, organisatrice du Top Women, qui veut redonner confiance aux femmes quel que soit leur corps. "Le but est qu’elles se sentent bien dans leur peau, telles qu’elles sont. Je trouve qu’elles sont de plus en plus confrontées aux stéréotypes imposés par les journaux et réseaux sociaux où l’on retrouve plein de photos fausses avec filtres. Si on ne bouge pas maintenant, ça va être une catastrophe pour l’image des générations futures."