"Nous souhaitions moderniser l’image de nos agents qui sont déployés et vus par le grand public dans des entreprises, des commerces, des centres hospitaliers, des grands événements, des sites industriels ou des administrations publiques, explique Yves Bastin, Directeur Opérationnel chez Protection UNIT. C'est poruquoi l'entreprise a fait appel à David Jeanmotte pour cette collection inédite de tenue de travail. Nous avons consulté un panel d’employés portant l’uniforme mais aussi des clients et des spécialistes de la mode pour accompagner le processus de création de nos nouveaux uniformes. L’intervention de David Jeanmotte a permis notamment d’obtenir une réelle cohérence stylistique.”

Et ce n’est pas le chroniqueur de Vivacité et de la Fashion Police sur Tipik qui dira le contraire. Depuis le mois d’avril, les 1600 agents de l’entreprise de sécurité et de gardiennage sont équipés de ses uniformes.