Intitulé Toi, toi, Montois, il a été composé par Gregory Dufrasne de Studio 95. Il s’agit d’une version clubbing de sa reprise du tube "Toi mon toit" d’Elli Medeiros réalisé en 2020.

Entre le cheval de Saint-Georges, le car d’or et les références de la corde, des diables (il est même déguisé en démon dans son clip loufoque signé Diego Morales d’Artrock studio) et du dragon, David Jeanmotte rend ainsi hommage à sa ville de Mons et de sa ducasse.