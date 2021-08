Pendant des années, ils ont incarné un couple de rêve à l'écran. Dans la série Friends, l'histoire d'amour entre Ross (David Schwimmer) et Rachel (Jennifer Aniston) en aura fait rêver plus d'un.



Mais si l'on en croit les révélations du magazine Closer, leur idylle fictionnelle pourrait bien être devenue réalité.

"Après les retrouvailles (NDLR: les acteurs se sont tous réunis fin mai pour un épisode exceptionnel), il a clairement semblé que repenser au passé avait réveillé certains sentiments chez tous les deux", explique une source à Closer. "L'alchimie, qu'ils ont toujours dû cacher, était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à s'envoyer des messages et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, afin de rejoindre Jennifer."

Selon cette source, les deux acteurs quinquagénaires auraient passé des moments ensemble au domicile de Jennifer Aniston. Le duo aurait également été aperçu en promenade dans l'un des vignobles préférés de Jennifer à Santa Barbara, "buvant du vin ensemble, en pleine conversation". "Il est clair qu'il y a beaucoup d'atomes crochus entre eux", poursuit la source dans Closer.

Durant l'épisode des retrouvailles, David Schwimmer a révélé avoir eu le béguin pour Jennifer Aniston au début du tournage. "Et c'était mutuel. On avait tous les deux un gros béguin pour l'autre, mais ça ne s'est jamais réalisé. L'un d'entre nous était toujours en couple et nous n'avons jamais franchi cette ligne", expliquait celui qui interprète Ross.

Pour l'heure, aucun des deux acteurs n'a réagi à la rumeur. Le suspense reste entier!