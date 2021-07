De DJ Daddy K et Vinz Kanté (Tarmac) qui partagent les messages de SOS à l’influenceuse Lufy qui partage les récoltes de dons ou Emilie Dupuis les domaines qui proposent leurs chambres (et son émission spéciale #toussolidaires sur RTL-TVI avec Sabrina Jacobs) en passant par la Liégeoise Amélie Neten qui partage les numéros d’urgence à contacter ou les procédures à suivre pour les personnes coincées afin d’être secourus (draps blancs, etc.), l’influenceur Mom I’m fine, alias Jonathan Kubben, propose sa maison à ceux dans le besoin. "Je pars du pays pour laisser ma maison libre. Si quelqu’un a besoin de se loger, il y a de la place pour deux personnes pendant une semaine. Contactez-moi."