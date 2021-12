Avant de dire "oui" à son prince charmant, Sofia était étiquetée "starlette de la télé-réalité" après sa participation à "L'île de la tentation" locale. S'affichant volontiers dénudée sur papier glacé, la bimbo a ensuite vécu aux États-Unis où sa meilleure amie n'était nulle autre que Jenna Jameson, superstar du porno. Après un crochet à New York où elle s'improvise professeure de yoga, elle finira par rencontrer Carl Philip dans une boîte de nuit de Stockholm en janvier 2010. Aujourd'hui, la princesse est parfaitement à l'aise dans son rôle et est l'heureuse maman des princes Alexander, Gabriel et Julian, le petit dernier né le 26 mars 2021.