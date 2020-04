Le prince Edouard a fait la Une en 2009 lors de son mariage avec Isabella Orsini.

La Maison de Ligne est une famille princière belge dont le grand public connaît son fief, le château de Belœil en province de Hainaut. Elle compte deux branches : les princes de Ligne et les princes de Ligne la Trémoïlle.

Le prince Eugène, 8e prince de Ligne, diplomate, légua à sa mort en 1880 le domaine de Belœïl à son aîné et à son cadet le prince Charles, le château d’Antoing. Le descendant de celui-ci le prince Jean-Charles (1911-2005) décida de relever le nom de sa mère la princesse Charlotte de La Trémoïlle (maison féodale issue du Poitou en France), d’où la modification du patronyme.

L’actuel chef de famille est le prince Charles-Antoine. Après des études à Paris, il se forme en management et administration hôtelière à New York. Il a cofondé une société chargée de la construction d’une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre San Diego et San Francisco.

De son union avec la princesse Alyette de Croÿ-Rœulx, il a eu deux fils : Edouard (1976) et Charles-Joseph (1980).

Le prince Edouard a fait la Une de l’actualité en 2009 lors de son mariage avec Isabella Orsini. Les médias européens avaient fait le déplacement en nombre pour couvrir l’événement qui voulait mettre en exergue les potentialités créatives de la Belgique.

La bonne organisation de la réception et du dîner dans les jardins du château d’Antoing avaient été confiés à un catering belge.

Isabelle Orsini, juriste de formation, est surtout connue pour différents rôles au cinéma. Elle portait une création de Gérald Watelet qui fut alors vivement commentée et deux ans plus tard comparée à la robe de mariée de la duchesse de Cambridge. La nouvelle princesse portait un diadème d’aigues-marines et diamants du joaillier belge Holemans.

Le couple a eu trois enfants : Althea (2010), Athénaïs (2014) et Antoine Tau (2019). La famille vit à Saint-Germain-des-Prés à Paris mais revient régulièrement en Belgique.

Le prince Edouard est à la tête de Your Nature, un centre écoresponsable situé dans le domaine du bois de Péronnes, dans la commune d’Antoing près de Tournai.

D’une superficie de 280 hectares, cette forêt appartient à la famille de Ligne la Trémoïlle. Il s’agit d’un complexe de résidences de vacances (95 % ont été vendus à ce jour). Au total, 575 logements et 9 bâtiments dont une piscine, un centre équestre, magasins, et restaurant. Un projet éco-durable de plus de 80 millions d’euros suivi de près par les autorités de la Région wallonne.

La princesse Isabella, filleule de l’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, est une femme d’une nature très joviale et très famille. Il suffit de voir les photos qu’elle poste régulièrement sur les réseaux sociaux : au restaurant avec proches et amis, en vacances en Italie, de retour au château d’Antoing…

Le château a été le cadre du tournage d’un épisode de la série Petits meurtres d’Agatha Christie par France Télévision. En temps normal, le château peut se visiter le dimanche et les jours fériés.

La princesse italienne de naissance, est particulièrement affectée par la crise du coronavirus qui frappe très durement son pays. Elle n’a eu de cesse de montrer sa solidarité avec différents posts.

Château d’Antoing - Place Bara 18 -7640 Antoing et https://yournature.be/fr/