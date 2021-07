Sur ses réseaux, l’influenceuse Instacais sème le doute en faisant part à ses followers d’une analyse intéressante.

Selon elle, tout aurait été orchestré pour les 20 ans de l’album This is me… Then de Jennifer Lopez qui va bénéficier d’une réédition à venir et qui était dédié à... Ben Affleck qui en était la principale source d’inspiration. "En mai dernier, Ben a été vu portant la montre que JLo lui a offerte dans la vidéo originale de "Jenny From The Block". Le 14 juin, B&J ont été photographiés lors d’un dîner ensemble, par des paparazzis. Les gens se sont concentrés sur le fait qu’il s’agissait de leur premier baiser public depuis le redémarrage de leur romance. Mais ce plan est très similaire aux plans de B&J lors du dîner secrètement filmé par des paparazzis dans le clip ", explique-t-elle sur Instagram.

Cerise sur le gâteau, les clichés de leurs vacances partagés par la chanteuse sur les réseaux sociaux rappelleraient étrangement les scènes tournées dans le fameux clip datant d’il y a 19 ans.

Véritable amour ou fausse romance ? Et si tout cela n’était que du vent, un coup monté pour faire de la promo. Dans ce cas, ce serait particulièrement bien réussi !