Polanski est toujours considéré comme un fugitif

En 1977, Roman Polanski a une relation sexuelle avec Samantha Gailey, une fille de 13 ans. Il est accusé par l’ado de l’avoir droguée et violée. Il plaide coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure. Il est condamné à une peine indéterminée. Depuis, onze femmes l’accusent d’agressions sexuelles. Mais il est parti vers la France qui refuse son extradition. Il est toujours considéré par Interpol comme un fugitif.

Le scandale qui a anéanti l’ambition présidentielle de DSK

Le 15 mai 2011, DSK est arrêté à l’aéroport JFK de New York alors qu’il s’apprête à prendre un vol pour Paris. Une femme de chambre du Sofitel, où il logeait, l’accuse d’agression sexuelle. Aux policiers, Nafissatou Diallo décrit une scène qui lui vaudra d’être visé par 7 chefs d’accusation passibles de 15 à 74 ans de prison, dont tentative de viol et séquestration. Le scandale est mondial et anéantit l’ambition présidentielle du directeur général du FMI. Après plusieurs jours de prison à Rikers Island, DSK est placé en résidence surveillée à Manhattan. Mais des doutes émergent rapidement sur les accusations de Nafissatou Diallo. Les avocats de DSK décèlent plusieurs mensonges et incohérences dans le récit de son agression supposée. En août, la justice américaine abandonne les charges à l’encontre de DSK. Pour éviter un procès civil, DSK conclut néanmoins un accord à l’amiable avec Nafissatou Diallo. Selon Le Monde, l’indemnité versée à l’ex-femme de chambre dépasserait les quatre millions d’euros.

Le comédien Ary Abittan mis en examen pour viol

Ary Abittan a été placé en garde à vue le dimanche 31 octobre. La veille, une jeune femme de 23 ans, avec qui il entretenait une relation intime, avait porté plainte pour viol. Il a été mis en examen (inculpé) et placé sous contrôle judiciaire. Les faits se seraient déroulés au domicile de l’acteur. La jeune femme l’accuse de lui avoir imposé des pratiques sexuelles non consenties, ce qu’il conteste.

Jean-Luc Lahaye soupçonné de viols et de corruption sur deux mineures

Il y a une semaine, Jean-Luc Lahaye a été mis en examen et en détention provisoire. Le chanteur de 68 ans est soupçonné de viols et de corruption sur 2 mineures âgées de 16 à 17 ans. Les plaignantes, Romane et Emmanuelle, ont fait état de faits commis entre 2013 et 2018. Elles l’accusent d’avoir abusé d’elles pendant plusieurs années. La vedette des années 1980 dénonce de son côté un “complot”.

Le chanteur R. Kelly risque la prison à vie pour viols sur mineures

Le chanteur R.Kelly (“I believe I can fly”) se retrouve dans les années 2000 mêlé à des affaires de viols sur mineur. Il a fallu attendre le mouvement #MeToo pour que les victimes parlent. En 2021, il est reconnu coupable pour crime sexuel sur mineur à New York. Avant de connaître sa peine, en mai 2022, il devra faire face à la justice de l’Illinois. Il risque d’être condamné entre dix ans et la prison à vie.

Les poursuites contre Kevin Spacey ont été abandonnées

L’acteur américain Kevin Spacey, dont la carrière avait volé en éclats en 2017 après des accusations d’agressions sexuelles aux États-Unis, est aujourd’hui revenu au cinéma. Les poursuites pour attentat à la pudeur et agression sexuelle avaient été abandonnées en juillet 2019. La vague d’accusations a correspondu avec l’émergence du mouvement #MeToo.

Benjamin Mendy, de champion du monde à la case prison

En janvier, le footballeur français Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera jugé en Angleterre pour plusieurs viols. Il est toujours en détention depuis août. Le joueur de Manchester City est accusé d’avoir commis quatre viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021, à son domicile de Prestbury, dont un fait sur une mineure. Benjamin Mendy nie les accusations en bloc.

L’affaire Weinstein, la première qui a provoqué le séisme

En 2017, une douzaine de femmes accusent Harvey Weinstein d’agression sexuelle ou viol. Ensuite, de nombreuses autres personnalités du cinéma l’accusent de faits du même ordre. Weinstein est condamné en 2020 à 23 ans de prison pour des faits sur deux femmes. Depuis cette affaire, de nombreuses personnalités, issues notamment du monde du spectacle, se voient reprocher des faits similaires.