"Les gens étaient tellement mesquins" "Vous savez, il y a toujours une 'histoire du mois' pour les tabloïds, et le fait que je sois en couple avec Jennifer Lopez était celle de l'époque à un moment où ce business était en pleine expansion. Les gens étaient tellement mesquins à son sujet - sexistes, racistes. De vilaines conneries vicieuses ont été écrites à son sujet, au point que si vous les écriviez maintenant, vous seriez littéralement mis à la porte pour avoir dit ces choses", s'est-il rappelé dans "Awards Chatter". Si les deux stars ont rompu dès 2004, elles sont restées en bons termes. Ben Affleck en a d'ailleurs profité pour partager toute l'admiration qu'il a pour J.Lo. "Désormais, elle est célébrée et respectée pour tout le travail qu'elle a abattu, pour son parcours et ce qu'elle a accompli. Et c'est mérité ! Je dirais que vous avez une meilleure chance, en venant du Bronx, de finir comme [la juge Sonia] Sotomayor à la Cour suprême que de faire la carrière de Jennifer Lopez et d'être qui elle est à 50 ans aujourd'hui", a-t-il souligné avec classe. Après un mariage de neuf ans avec Jennifer Garner, Ben Affleck a récemment retrouvé l'amour dans les bras de l'actrice Ana De Armas, 32 ans.

Le couple le plus en vue du nouveau millénaire. Fiancés en novembre 2002, la superstar montante du R&B Jennifer Lopez et le jeune premier d'Hollywood Ben Affleck ont défrayé la chronique, faisant tourner la tête aux fans et aux paparazzis, prêts à tout pour leur tirer le portrait. À l'occasion d' un podcast avec le Hollywood Reporter , l'acteur américain de 48 ans s'est replongé dans cette période folle de sa vie.