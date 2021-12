Triste nouvelle. Ce mardi, Grichka Bogdanoff, jumeau d’Igor et ancien présentateur de Temps X, est décédé après avoir contracté le Covid-19. Très vite, les hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna a été l'un des premiers à réagir à sa disparition."Je viens d'apprendre la disparition de Grichka, je suis vraiment très affecté. Il va beaucoup me manquer. C'était un garçon d'une intelligence incroyable et d'une autodérision qui forçait le respect. J'ai des souvenirs de fou avec lui. Je pense fort à Igor et à sa famille. Très triste", écrit le présentateur de Touche pas à mon poste sur Twitter. De son côté, Eric Naulleau, ancien chroniqueur d'On n'est pas couché, déclare: "Très peine par la mort de mon ami Grichka Bogdanoff. Toutes mes pensées vont bien sûr vers Igor."

L’ancien acheteur d’Affaire conclue,Pierre-Jean Chalencon, ne cache pas non plus sa tristesse. "Je viens d apprendre la terrible nouvelle… je suis totalement effondré… mon chéri tu vas me manquer terriblement… je ne peux y croire.. le monde s écroule autour de nous 😰😰😰😨… quelle poisse 😱.. je pense fort a Igor ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥… on sera avec toi mon ami ❤️‍🔥", écrit-il.

Christophe Beaugrand, animateur de TF1, se souvient de "La douce folie des Bogdanoff !": "Que d’interviews échevelées, de fous rires partagés lors de tournages pour 50mn inside ou aux Grosses Têtes… adieu Grichka, tu vas désormais tutoyer les étoiles de près. Pensées affectueuses pour Igor", dit le présentateur de Ninja Warrior sur Twitter.