S'il n'était pas le comédien le plus connu au monde, son fou rire, lui, reste dans toutes les mémoires et était devenu un mème sur les réseaux sociaux. Ce surnom, El Risitas, il se l'était créé malgré lui lors d'une interview réalisée en 2007 dans l'émission Ratones Coloraos. L'humoriste racontait une anecdote sur ce qui lui était arrivé lorsqu'il travaillait à la plonge d'un restaurant, quand soudain, sans aucune raison valable, il est pris par un fou rire. Rapidement, l'extrait fait le tour de la toile avec plusieurs millions de vues et devient un mème sur les réseaux sociaux.

Juan Joya Borja, alias El Risitas ("le fou rire") s'est éteint ce mercredi 28 avril à l'âge de 65 ans, rapportent les médias espagnols. Si la raison de son décès n'est pas connue, El Risitas n'était pas au mieux ces derniers mois. En septembre 2020, il devait être amputé d’une jambe en raison de problèmes vasculaires. Il laissera l'image d'un homme souriant, qui malgré lui, a fait le tour d'internet et lui a valu le surnom de "El Risitas".

Les internautes ont tenu à exprimer leur tristesse suite à la disparition d'El Risitas, qui laisse derrière lui son rire communicatif.