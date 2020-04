L'actrice américaine Shirley Knight, nommée deux fois pour un Oscar dans les années 60, est décédée à l'âge de 83 ans, au Texas, a fait part sa fille Kaitlin sur les réseaux sociaux.

Shirley Knight avait participé à la course aux Oscars en 1960 pour son second rôle dans le film 'The Dark at the Top of the Stairs', en en 1962 pour son second rôle dans 'Sweet Bird of Youth'.

Elle a aussi joué dans les films 'As Good as It Gets' avec Jack Nicholson et Helen Hunt, 'Angel Eyes' avec Jennifer Lopez.

Elle avait aussi participé à la série populaire "Desperate Housewives", dans le rôle de la maman du personnage de Rex Van de Kamp.