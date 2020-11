Aujourd'hui, l'acteur dépose finalement une plainte inattendue contre le comté de Ventura, la United Water Conservation District et Parks and Recreation Management, et ce au nom de leur fils de 5 ans. Il accuse les trois entités de négligence - il n'y avait notamment pas de bouée de sauvetage sur le bateau de location - et invoque la "détresse émotionnelle" à laquelle est confrontée Josey depuis le jour fatidique. Un potentiel procès pourrait déboucher sur d'énormes dommages et intérêts.

Quatre mois ont passé, mais la peine reste intacte. Le 8 juillet, Naya Rivera était portée disparue sur le lac Piru, près de Los Angeles, laissant son fils Josey seul sur une embarcation louée ce jour-là. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, le corps de la star deétait retrouvé sans vie., affirmaient les autorités après l'autopsie. Dès lors, son ex-mari Ryan Dorsey cherchait des réponses.