De beaux moments partagés sur les réseaux sociaux.





Certains ont fait preuve d'originalité, d'autres ont été plus classiques. Petit tour d'horizon des photos de Noël sur la planète people.

Le Noël le plus attendrissant

Eva Longoria a célébré son premier Noël en tant que jeune maman. Tout sourire, elle a dévoilé une adorable photo de son fils Santiago, âgé de six mois, qu'elle serre contre elle.





Le Noël le plus félin

La chanteuse Taylor Swift a passé le réveillon auprès de son chat. Un Noël tout en ronronnements.





Le Noël le plus drôle

Elton John a donné de sa personne cette année. L'artiste anglais a proposé aux personnes qui le suivent de voter sur Instagram pour leur paire de lunette préférée. C'est kitsch, mais c'est très drôle. On aime beaucoup la cinquième paire en forme de couronne de Noël.





Le Noël le plus amoureux

Barack Obama embrasse tendrement son épouse Michelle sous le gui. Un geste qui devrait leur porter bonheur.





Le Noël le plus gourmand

David Beckham a passé Noël derrière les fourneaux. L'ancien footballeur semble à l'aise et maîtrise la découpe de la dinde.





Le Noël le plus traditionnel

Mariah Carey est heureuse dans le traîneau du Père Noël. Peut-être lui a-t-elle chanté "All I Want For Christmas Is You"...





Le Noël le plus familial

Will Smith était entouré de son épouse, ses trois enfants et sa belle-mère, avec pour chacun d'eux de magnifiques chapeaux de Noël très colorés.





Le Noël le plus enfantin

Pour Noël, Justin Timberlake s'est offert un retour en enfance avec son épouse Jessica Biel. Le couple pose aux côtés de Mickey, visiblement ravi de faire partie du "nouveau groupe de R&B" du chanteur de 37 ans.