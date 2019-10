À 18 ans, à Bruxelles, Yanou Collart était folle de Brigitte Bardot. Après toute une vie dans ce milieu-là : "Je ne l’ai… jamais rencontrée."

Par contre, avenue François Ier, elle vivait dans le même immeuble qu’Alain Delon : "Delon, c’est BB en homme ! Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un homme aussi beau que lui. Il était un miracle vivant ! Un homme fascinant ! Avec une extraordinaire félinité. Un guépard ! J’ai travaillé avec lui pour la campagne sur son parfum. Je peux vous dire qu’il était aussi un gros travailleur, disponible à 1000 %. Il me téléphonait toutes les dix minutes pour me dire où il se trouvait et où je pouvais le joindre…"

(...)