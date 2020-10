Il s'agit de la première apparition publique de l'artiste depuis qu'elle a reçu son titre de princesse. "Mais je reste ce que je suis", assure-t-elle. L'œuvre d'art monumentale a été réalisée en acier. Un symbole, explique l'artiste. "Il est difficile à briser, tout comme l'amour. Et tout comme l'amour, il vieillit aussi en beauté. Il se patine joliment, tout comme les gens se rident".

Delphine de Saxe-Cobourg s'est dérobée au sujet de son récent rapprochement avec la famille royale. Elle a bien lu que son père biologique, le roi Albert II, lui souhaite bonne chance, affirme-t-elle. La rencontre avec son frère, le roi Philippe, a été selon elle réconfortante. "Je me sens acceptée petit à petit", a-t-elle déclaré. "Je me sens aimée et cela va dans la bonne direction. J'espère qu'il y en aura d'autres".

"Je serai toujours Delphine", a insisté l'artiste. "Mon âme reste celle d'une artiste", conclut-elle.