Le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront successivement du 2 au 5 février prochains au sultanat d’Oman et aux Emirats arabes unis où ils visiteront l’exposition universelle de Dubai et bien entendu le pavillon belge.

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg les a devancés. La demi-sœur du souverain séjourne quelques jours à Abou Dhabi pour raisons professionnelles, pour se ressourcer et s’inspirer en vue de ses prochaines créations artistiques.

Sur son compte Instagram, elle a publié différents clichés dont certains pris dans le désert. Vêtue de l’une de ses robes à motifs, elle a aussi pris le temps de visité la mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi. Sa construction a pris 12 ans. Elle dispose d’une superficie de 22 000 m² et est accessible aux non-musulmans. Elle compte en son sein le plus grand lustre et le plus grand tapis artisanal au monde.

La semaine dernière Jacques Boël qui fut officiellement le père de la princesse Delphine pendant 50 ans, s’est éteint à l’âge de 92 ans.