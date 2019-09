"C’est ma plus grande peur", écrit la chanteuse Demi Lovato.

"Une photo de moi en bikini sans retouches. Et devinez quoi, c’est de la CELLULITE !!!! Je suis juste littéralement si fatiguée d’avoir honte de mon corps, de le retoucher (oui, les autres photos de moi en bikini étaient retouchées, je déteste devoir le dire, mais c’est la vérité) pour que les autres pensent que je suis leur idéal de beauté, mais ce n’est juste pas moi. C’est ce que j’ai. Je veux que ce nouveau chapitre de ma vie soit basé sur l’authenticité, plutôt que d’essayer de correspondre aux standards de quelqu’un d’autre. Donc me voilà, sans honte, sans peur et fière..."