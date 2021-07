Divin quatuor. C'est accompagnée de Rumer, Tallulah et Scout LaRue, les trois filles issues de son mariage avec Bruce Willis, que Demi Moore vient de donner le tournis à la Toile. L'actrice de 58 ans a prêté ses traits et sa silhouette à la marque de maillot de bain Andie Swim pour une collaboration de haute voltige.

"Il était naturel que je puisse partager ce moment avec les personnes que j’aime le plus au monde", a-t-elle écrit sur Instagram au moment de partager quelques clichés du shooting. Posant en une-pièce décolleté, Demi Moore a récolté des compliments chez les stars et chez ses fans. Bella Hadid, Gwyneth Paltrow et même, Emma Heming Willis, l'actuelle épouse de son ex, ont notamment manifesté leur soutien. L'actrice de Ghost a pu rapidement mettre ses nouveaux maillots à profit puisqu'elle passe actuellement du temps en Grèce.