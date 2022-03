À un pas de la soixantaine et toujours un visage juvénile. Demi Moore a récemment rallié Paris où la Fashion Week tenait bon malgré un contexte géopolitique douloureux. L'actrice américaine de 59 ans a notamment assisté au défilé de la marque Chloé tout comme l'ancienne tenniswoman Maria Sharapova.

"Je ne la reconnais pas"

L'ex de Bruce Willis a publié un cliché en marge de l'événement qui a beaucoup fait parler sur Instagram. Face à la caméra et vêtue d'un trench camel, elle y affiche un visage qui, selon certains, est trop net pour être vrai. "J'ai cru que c'était Cher", "je ne la reconnais pas", "ne finissez pas comme Madonna", "n'y touchez plus !" et "encore un visage à la Kardashian", sont les commentaires laissés sur Instagram. Ce n'est pas la première fois que Demi Moore essuie de telles critiques sur son physique.