À l'occasion des 72e Emmy Awards, Demi Moore n'a pas résisté à l'envie de partager un cliché vintage avec ses fans. On y voit la star det sur le tapis rouge au bras de son ex Bruce Willis en 1987.A priori, ce clin d'oeil pourrait faire sourire et prouve tout simplement que les relations entre les deux stars sont au beau fixe. Seulement voilà, les internautes semblent reprocher à Demi Moore de faire une fixette sur sa relation passée qui, on le rappelle, aura tout de même duré treize ans.lit-on sur Instagram ou encoreBruce Willis, qui partage désormais sa vie avec le mannequin Emma Heming, et l'ex d'Ashton Kutcher avaient en effet fait jaser à cause de leur proximité affichée durant le confinement.