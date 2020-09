On le sait, Denis Brogniart est un fan des réseaux sociaux. Très présent sur Twitter et Instagram notamment, le visage emblématique de Koh-Lanta n'hésite pas à commenter les épisodes de l'émission qu'il présente. Vendredi dernier, pour le second épisode de l'édition des 4 terres, Denis Brogniart n'a pas failli a la règle et n'a pas hésité, comme lors de la saison précédente, à tacler Ahmad, le candidat rendu culte pour son incapacité à nager et qui, il faut le dire, avait tendu le bâton aux internautes pour se faire lyncher gentiment.

Lors de la fameuse épreuve où les candidats doivent déplacer des pierres au fond de l'eau, Ahmad a écrit sur Twitter : "Une épreuve pour moi". Amusé par les exploits aquatiques d'Ahmad la saison dernière, Denis Brogniart a rapidement répondu : "Tu as commencé tes cours de natation !"