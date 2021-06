Robe moulante et dénudée, la star de la téléréalité a choisi une tenue inattendue pour visiter le Vatican mardi en compagnie de Kate Moss et de sa fille Lila Grace, rapporte TMZ.

Malgré le code vestimentaire strict de ces lieux sacrés (habits amples et couvrants, les vêtements sans manches, décolletés profonds, shorts et minijupes sont interdits), Kim Kardashian est apparue dans la cité du pape dans une robe sexy, avec de larges découpes et les épaules dénudées. L’Américaine aurait toutefois enfilé une veste une fois à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre et de la chapelle Sixtine.