À 65 ans, Denzel Washington, l’un des acteurs les plus awardisés de la galaxie hollywoodienne revient sur son incroyable carrière et parcours de vie. Rencontre intime avec ce fils de pasteur…

Comment vous êtes-vous retrouvé, un jour, devant une caméra ? J’ai lu quelque part que le métier de comédien n’avait rien d’une vocation…

"J’avais étudié la biologie à la fac car j’adorais faire des expériences, des mélanges, des combinaisons diverses et variées. Au terme de mes études, je voulais devenir médecin car mes parents ne cessaient pas de me répéter que c’était un métier d’avenir ! Et puis, au fur et à mesure que je prenais de la bouteille, je me suis aperçu que ces orientations professionnelles ne laissaient aucune place à l’imagination ! J’ai donc auditionné pour une pièce de théâtre et c’est sur les planches que j’ai chopé le virus de la comédie."

(...)