Invité de Claire Chazal dans "Passage des arts", Gérard Depardieu était venu parler de son livre "Ailleurs". Mais la discussion s'est rapidement transformée en une sorte de mini débat politique.

Quand la présentatrice lui dit qu'il y "peu d'hommes politiques qui ont de la grâce à ses yeux" -elle évoque notamment le cas de Jacques Chirac comme contre-exemple-, le comédien répond: "Ha, Jacques Chirac. C'est quelqu'un qui était très aimé de tous mes copains dictateurs, comme le disent certains journalistes à la con", commente-t-il d'emblée. "D'abord, je n'ai pas rencontré de dictateurs parce que je ne les aime pas et je les fuis. C'est très délicat. Mais effectivement, je n'ai pas rencontré d'Hitler", poursuit-il.

C'est alors que le débat a dérapé. L'ancienne présentatrice lui dit alors: "Il y a juste le président russe".

Une intervention qui n'était pas du goût de Depardieu. "Ah parce que vous pensez que c'est un Hitler ? Il a fait quoi, des Holocaustes ? ", rétorque-t-il.

Dans la foulée, Claire Chazal calmait un peu le jeu: "Non, je ne dirais jamais que c'est Hitler. Non, non, mais on peut s'interroger sur les droits de l'homme en Russie".

Ce à quoi le comédien français a répondu: "Vous pensez à Navalny ? C'est pas une question de droit de l'homme…Moi, je ne me mêle jamais de politique quand je suis dans un pays étranger".