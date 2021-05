C’est un miracle. " C’est par ces mots que Pierre Lescure, qui fut son compagnon pendant huit ans, a qualifié l’état de Catherine Deneuve dans Le Parisien. Avant d’ajouter : "C’est toujours une excellente nouvelle quand quelqu’un peut reprendre son travail quelques mois après un accident vasculaire, qui laisse tant de gens sur le carreau."

Dans le cas présent, les bonnes nouvelles s’enchaînent puisque, toujours d’après le quotidien français, elle est pressentie pour fouler à nouveau le tapis rouge cannois pour le film d’Emanuelle Bercot, De son vivant. Qui s’était déjà exprimée sur le retour de la comédienne de 77 ans sur le plateau de tournage : "Ça se passe très bien avec Catherine : quand on la voit, impossible d’imaginer qu’il lui est arrivé quoi que ce soit (elle a pourtant été terrassée en novembre 2019 par un accident vasculaire ischémique, NdlR). Du coup, c’est un moment très fort pour elle et c’est très émouvant pour toute l’équipe de reprendre."

"Elle est affûtée, vive, percutante, et parle toujours à cent à l’heure", ajoutent des amis qui l’ont vue récemment. Grande cinéphile devant l’éternel, elle attendait de pouvoir retourner dans les salles de cinéma en promenant son chien, Jack, un shiba japonais roux. Seul gros changement dans ses habitudes : elle qui fumait beaucoup a laissé tomber la cigarette pour une vapoteuse rouge.

Pour l’instant, et c’est bien compréhensible, elle n’est plus engagée dans aucun projet cinématographique. Mais elle serait déjà en négociations pour un nouveau film, à tourner en 2022. "Elle a vécu une épreuve, mais elle a encore plein de films à jouer", conclut Pierre Salvadori. Une bonne nouvelle de plus.