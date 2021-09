En mars dernier, Billie Eilish a surpris tout le monde en faisant la couverture de Vogue et en arborant un tout nouveau look. Fini les cheveux noirs et verts, la chanteuse est maintenant blonde platine, elle montre ses formes et ne se cache plus derrière des pull. Si beaucoup ont validé le changement, d'autres personnes semblent préférer son ancien look. En effet, dans un récent entretien avec Elle USA, Billie Eilish explique que des fans se sont dits “choqués” par ses selfies en corset ou encore par son apparition dans une somptueuse robe signée Oscar de la Renta, lors du MET Gala.

“Les gens s’accrochent à ces souvenirs et ont un attachement. Mais c’est très déshumanisant. J’ai perdu 100.000 followers, juste à cause de mes seins. Les gens ont peur des gros seins", révèle-t-elle. Si la jeune femme a décidé d'opter pour un tout nouveau style, c'est à l'occasion de la sortie de son deuxième album, “Happier Than Ever”. "Je n’avais pas pour objectif de faire en sorte que tout le monde pense autre chose de moi. J’ai eu des cheveux de couleurs différentes et des vibrations différentes pour tout ce que j’ai fait. Je voulais que cet album ait son propre style".

Si Billie Eilish tente de faire la part des choses, elle reconnaît tout de même que ces critiques blessent "son âme". "L’autre jour, j’ai posté une vidéo de l’époque où j’avais les cheveux verts, et j’ai vu des gens dire: ‘Cette Billie-là me manque, la Billie aux cheveux verts’. Je suis toujours la même personne. Je ne suis pas une poupée Barbie avec une tête différente à chaque fois."