"Je vois des gens qui sont morts", balançait ainsi le garçon Cole dans le film Sixième Sens aux côtés de Bruce Willis. À en croire Magalie Madison, qui assure vivre la même chose depuis son enfance, ce ne serait donc pas que de la fiction. La comédienne de 48 ans, comme elle l’a révélé dans le documentaire Elles ont brillé à la télé : que sont-elles devenues ?, diffusé le 26 août dernier sur TFX, se définit d’ailleurs aujourd’hui comme une "chamane" qui serait "en lien avec la nature" (elle est sylvothérapeute) et l’au-delà. La célèbre Annette de Premiers baisers, qui a claqué tout l’argent gagné - 350 euros par jour de tournage - avec la sitcom des années 1990, est même devenue "praticienne en ressource sensorielle" pour "réharmoniser les énergies" de ses patients.

Magalie Madison, qui s’est fait tatouer des runes (l’art divinatoire venu des Vikings) sur le dos, s’est aussi un temps formée au reiki, une pratique considérée comme une pseudo-médecine et surveillée par la Miviludes (mission interministérielle qui suspecte les dérives sectaires). "Depuis que je suis petite, je vois des gens qui sont morts, qui viennent me parler, qui me donnent des messages pour d’autres, avait-elle déclaré dans le podcast de Marie Guiboin, suivant la même mouvance alternative, citée par Voici. Je savais aussi quel prof serait là ou serait absent, donc je ne faisais que les devoirs qui étaient nécessaires." Peut-on parler de don ? " Quand on voit des morts qui viennent nous parler, ce n’est pas toujours très rassurant quand on est petit, conclut celle qui reçoit toujours des messages morbides aujourd’hui. Surtout qu’on a l’impression, quand on en parle, qu’on n’est pas vraiment écouté. On a l’impression que les adultes ou que les personnes qui nous entourent ne nous croient pas, ne valident pas ou sont effrayées."