Gwyneth Paltrow n'en est pas à son coup d'essai en matière d'innovation étrange. La preuve...

Après la commercialisation de ses oeufs vaginaux - censés booster la libido et intensifier les orgasmes mais qui lui avaient surtout valu une amende de 145.000 dollars -, l'actrice de 45 ans qui détient un site bien-être (Goop) fait à nouveau parler d'elle.

En effet, elle vient de mettre en vente sur sa boutique en ligne une bougie baptisée “Ceci sent comme mon vagin”. Mais que contient réellement cette bougie, vous demandez-vous? On y trouve en réalité un "mélange de géranium, de bergamote citronnée et d’absolus de cèdre juxtaposés de rose de Damas et de graines d’ambrette qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée".

Quant au nom, il a été choisi en fait sur base de la réflexion faite par Gwyneth Paltrow au parfumeur Douglas Little avec qui elle collaborait. "Le produit a la même odeur que mon vagin", avait ainsi blagué l'actrice.

A noter que si vous êtes désireux de respirer cette odeur, il vous faudra débourser tout de même 67 euros... Mais cela ne refroidit visiblement pas les amateurs puisque le produit est déjà en rupture de stock.