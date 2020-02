L’école des enfants de Kate et William pourrait être touchée par le Covid-19 (coronavirus). Certains élèves sont suspectés d’être contaminés par le virus depuis leur voyage en Italie du Nord.

Le coronavirus aurait-il approché de près la famille royale britannique ? Une question qui se pose et qui semble justifiée selon le Mirror. Le quotidien anglais annonce que quatre écoliers de l’école Thomas Battersea, à Londres, sont soupçonnés d’avoir été contaminés par le Covid-19. Or, il s’agit de l’établissement où sont scolarisés deux des enfants de Kate et William : le prince héritier George et la princesse Charlotte.

Ces enfants, qui affichent des symptômes grippaux, auraient peut-être été au contact du virus lors d'un séjour en Italie du nord. Les observations cliniques étant proches de ceux du coronavirus, la mesure de confinement s’imposait comme une nécessité. Des tests ont été soumis à ces enfants afin de savoir s’ils avaient réellement contracté la maladie tant redoutée. Les résultats sont encore attendus.

L’école primaire concernée a d’ailleurs tenu à informer de sa position : "Comme toutes les écoles, nous prenons très au sérieux les risques potentiels liés à la propagation de Covid-19 et, à cette fin, nous suivons les instructions du gouvernement à la lettre sur la prévention des infections et la gestion des cas dans laquelle il est suspecté qu’un membre du personnel ou des étudiants soient exposés au virus ou présentent des symptômes. Nous avons actuellement un très petit nombre d’élèves qui ont été évalués et ces personnes actuellement, selon le Conseil du gouvernement, restent chez elles en attendant de recevoir les résultats de leurs examens".

L'école a également contacté par e-mail tous les parents d'élèves afin de les prévenir de la situation. Il leur est notamment conseillé de surveiller l’état de santé de leurs enfants afin de repérer le plus rapidement possible tout signe de la maladie. Par mesure de précaution, plusieurs écoles, au Royaume-Uni et ailleurs, sont également concernées par de tels scénarios de prévention.