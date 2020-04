"Ces photographies me tiennent à cœur car j’ai passé mon enfance sur le bassin d’Arcachon, où nous habitions à l’Institut Océanographique, explique l’animatrice star d’Affaire Conclue dans un communiqué.

Mon père étant ornithologue et a contribué à la création de la Réserve naturelle du Banc d’Arguin en 1974. Avec lui, j’ai surveillé les oiseaux, les Sternes Caugek, auprès des guides assermentés." Mises aux enchères sur le célèbre site eBay, toutes les sommes récoltées pour ces photos intimes seront reversées à l’association Tous unis contre le virus, la Fondation de France, les Hôpitaux de l’Assistance publique et l’Institut Pasteur. "Par goût, j’ai sélectionné des photos anciennes, des instantanées de la vie, des plages, des parcs à huîtres, des ostréiculteurs mais aussi de Bordeaux qui est ma ville natale. Le Banc d’Arguin représente pour moi le plus bel endroit du monde."