Après la croix du Christ et le mur de Berlin, voici les débris laissés par l’accident du prince Philip - le mari de la reine Elizabeth II !



À chaque époque ses reliques et, à l’heure du web, c’est sur eBay qu’ont été mis en vente (mais rapidement retirés) trois bouts de plastique et des bris de verre de la Land Rover. L’annonce précisait même - le bon goût n’a décidément pas de limite - "Il se peut même qu’il y ait l’ADN de Phil dessus, si jamais vous vouliez le cloner ou autre". Aussi hallucinant que cela paraisse, les enchères avaient déjà atteint 75 000 € quand eBay a retiré l’offre de son site…