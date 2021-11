Des relations non conventionnelles, brutales et non consenties en cause



"Alors ça s’est passé dans la soirée de samedi, dévoile Myriam Palomba, rédactrice en chef de Public dans l'émission de Cyril Hanouna, TPMP, hier soir. Cette jeune fille, il la connaissait. Cette jeune femme ça fait deux, trois mois qu’il la connaît. Elle n’a pas 23 ans, contrairement à ce qui a été dit dans la presse mais elle a 21 ans”. Selon les informations de son magazine, la jeune plaignante aurait passé la soirée du samedi 30 octobre chez Ary Abittan. “Il l’a invitée chez lui dans son appartement parisien. Ils avaient eu déjà des relations sexuelles. Et Ary lui aurait demandé de passer chez lui, en début de soirée."

Selon Myriam Palomba, qui ne révélera pas ses sources, la veille d'Halloween ne se serait passée comme prévue. “Il y aurait eu des propositions de relations sexuelles non conventionnelles qui ont été refusées à plusieurs reprises, explique la journaliste de Public, toujours sur le plateau de Cyril Hanouna. Ils boivent quelques verres et puis très vite, Ary lui aurait demandé d’avoir cette relation. Selon nos informations, Ary lui aurait déjà demandé à plusieurs reprises d’avoir des rapports de ce type, chose que la victime présumée aurait toujours refusée. Et selon les dires de la victime, qui a été entendue par la police, elle aurait eu un rapport sexuel non-conventionnel qui aurait été assez brutal et pour lequel elle avait dit ‘non’.”

"Il encourt 10 à 15 ans de prison"

Myriam Palomba détaille même ses informations exclusives sur TPMP. “Contrairement à ce que l’acteur a dit à la police, ils n’auraient pas pris de douche ensemble avant qu’elle quitte l’appartement. Lors de la perquisition de la police au domicile d’Ary Abittan, des draps ensanglantés ont été retrouvés. C’est ce qui aurait provoqué sa garde à vue de 48 heures”. La rédactrice en chef de Public, qui semble décidément bien renseignée sur le sujet, conclut en affirmant que l’acteur nie catégoriquement les faits. "Selon lui, les rapports étaient consentis."



Si Ary Abittan est reconnu coupable, à l'heure où de vieux dossiers refont surface et d'autres le défendent, l'humoriste risque gros. En effet, d'après Myriam Palomba, “il encourt 10 à 15 ans de prison."