"Réveillez-vous" Ce 9 novembre, la star de télé-réalité a publié trois clichés dans une combinaison moulante, répétant les poses lascives face à l'objectif. A priori, rien de nouveau sous le soleil. Mais alors que le drame qui s'est produit au festival Astroworld durant le concert de Travis Scott, le compagnon de Kylie Jenner, a fait au moins huit morts, le timing a été jugé douteux, voire complètement scandaleux. Les internautes ont été nombreux à le lui faire savoir. "Réveillez-vous, la première victime d'Astroworld a été enterrée hier", "Khloé, des gens sont morts", "des familles ont perdu des êtres chers au concert de votre beau-frère, vous ne pensez pas que ça pourrait plus important que vos tenues en ce moment ?", peut-on lire dans la section commentaires.



Drake, qui s'était aussi produit à Houston, s'est dit "brisé" par les conséquences terribles du mouvement de foule survenu le 5 novembre.



Les Anglo-Saxons appellent cela des "thirst traps". Le concept ? Des photographies (trop) suggestives faites dans le seul but de générer clics et fantasmes. Le clan Kardashian est coutumier du fait et Khloé Kardashian est la dernière à y avoir eu recours.