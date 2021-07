A l'image de David Jeanmotte, Emilie Dupuis ou encore Fabian Le Castel, les peoples et personnalités belges se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe qui a touché le pays ces derniers jours. Si la province de Liège est la plus touchée, le Brabant Wallon (Wavre, Grez-Doiceau, Ottignies, etc.) n'est pas en reste depuis ce matin. C'est pourquoi Sandro Gonzalez Schena, bien connu des téléspectateurs de TF1, a lui aussi décidé d'aider les plus nécessiteux. "Pour soutenir les plus touchés, venez nous déposer tout ce que vous pouvez au Studio à Wavre", écrit ainsi l'ex-aventurier de Koh-Lanta qui est co-propriétaire d'une salle de fitness, The artist Studio, Chaussée de Louvain (473) à Wavre.

Ce matin, il a publié une vidéo où il propose de récolter tout ce qu'il peut. "Comme vous l'avez constaté, c'est la catastrophe ici alors par solidarité, on ouvre les portes du studio. Si vous voulez venir déposer des choses que vous n'utilisez plus comme des couvertures, des draps pour tout âge, venez et on les collectera et on ira les déposer dans un centre."

"Il y a des jours où il ne faut pas réfléchir, il faut agir" conclut-il. "Si vous avez aussi besoin de quoi que ce soit, les portes sont grandes ouvertes ici, on a des douches, on a de quoi manger, etc. Mais surtout venez déposer des affaires que d'autres peuvent utiliser. Ca ne coûte rien, ça peut juste aider car ça peut arriver à tout le monde. C'est la catastrophe et des gens sont vraiment dans la merde.."