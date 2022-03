A l'occasion de la Journée internationale des droits des consommateurs, le SPF Économie a souhaité sensibiliser la tranche des 15-24 ans aux risques liés aux contrefaçons. Les jeunes en sont en effet les plus gros consommateurs mais sont en réalité peu conscients des multiples risques liés à leur achat.

"En plus d’être un fléau pour l’économie, la contrefaçon expose souvent ses adeptes à des produits de mauvaise qualité, voire dangereux pour leur santé”, explique Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Économie.

Ainsi, Timothy Mudiayi, Jaël Ost, Vinz Kanté, Dorien Reynaert, Daniela Prepeliuc, Zoë Galliaerdt, Yara Desmet ou encore David Antoine ont fait la promotion d'un site web créé spécialement pour la campagne. Ce faux site mettait en avant des produits à petit budget. Après une première réaction enthousiaste sur ces offres, les influenceurs ont révélé certains problèmes et dysfonctionnements, qu’ils ont partagés avec leurs followers. Après quelques jours, ils ont dévoilé la supercherie et ont délivré un message à leurs followers sur les risques liés à la contrefaçon et son impact négatif pour les marques et la société en général.

Pour chaque contrefaçon, un message spécifique a ainsi été délivré (par exemple les risques pour la santé des cosmétiques contrefaits, le risque d’explosion des produits électroniques, le risque d’étranglement ou d’asphyxie avec les jouets…).Cette initiative a également permis de rappeler que la contrefaçon est souvent une source de financement d’activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la traite d’êtres humains, etc. Enfin, la contrefaçon peut aussi frapper au portefeuille : "acheter des objets contrefaits, c’est dépenser de l’argent pour des produits de mauvaise qualité et sans aucune garantie. Vous risquez également de ne jamais les recevoir s'ils ne sont pas envoyés ou s’ils sont interceptés à la Douane", peut-on lire dans le communiqué du SPF Économie

"Ne vous y trompez pas : ce qui semble trop beau pour être vrai l'est souvent", résume Eva De Bleeker, secrétaire d’État à la Protection des consommateurs