À 17 ans, l'adolescente marche déjà dans les pas de sa maman et se taille doucement, mais sûrement, un statut de it-girl à suivre de près. La jeune blonde aux yeux bleus d'1m70 a été choisie pour fouler le podium de l'Atla Moda de Venise en robe bleue et coiffée d'une tiare. Une première qui a empli le top allemand de fierté. En soirée, mère et fille ont fait sensation en apparaissant dans des robes assorties "glam" à souhait. "Des jumelles", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux tant la ressemblance s'affirme.

Fin août, les célébrités les plus en vue de la planète se sont mises à l'heure italienne. Et c'est à la Cité des Doges qu'elles avaient rendez-vous. Là, un show éblouissant signé Dolce & Gabbana les attendait. Jennifer Lopez, Monica Bellucci... la maison italienne a vu débarquer plus d'une invitée de prestige. Mais un duo s'est particulièrement distingué : Heidi et Leni Klum.