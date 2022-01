L'été dernier, Emmanuel Moire avait exposé une partie de sa vie privée. Effectivement, il avait annoncé l'arrivée d'un petit chien dans sa vie: Soan. "Je l’ai choisi. Il m’a choisi. Je l’aime déjà", avait expliqué le chanteur de 42 ans en 2021.

Mais l'amour que lui procurait son bébé Berger australien ne sera malheureusement que de courte durée. Ce lundi, la star de la comédie musicale "Le Roi Soleil" a annoncé la triste nouvelle: Soan est décédé. Son maître l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Au revoir mon chien", commence-t-il. "J’avais laissé Soan chez des amis car je travaillais, je ne voulais pas l’emmener avec moi et je voulais qu’il s’habitue à être sans moi un peu", explique-t-il.

C'est à ce moment-là que le pire s'est produit. "Il pleurait beaucoup dans sa caisse du coup ils l’ont sorti et laissé libre la nuit. Il a réussi à grignoter plein de choses dont une boîte de chocolat. Soan est mort d’une intoxication alimentaire. Je suis effondré..."





Un accident domestique cruel qui a donc eu raison de son animal de compagnie. En effet, le chocolat est un véritable poison pour les chiens et les chats à cause de la théobromine qui est présente dans l'aliment. Cette nouvelle a donc fortement attristé l'artiste comme ses fans. Sur son compte, on peut notamment lire plusieurs réactions du type: "Mais non…quelle tragédie il était si jeune et si mignon" ou encore "Aucun mot ne pourra te consoler. Seul le temps atténuera ta peine et encore….. je suis de tout coeur avec toi".