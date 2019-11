Un petit vent de belgitude a soufflé sur le dernier Ellen Show, comme le montre une vidéo postée sur Twitter par l'animatrice américaine Ellen DeGeneres elle-même. La danseuse Jeny Bonsenge et son élève Anae, âgée de neuf ans, ont fait sensation sur le plateau outre-Atlantique. "J'ai fait venir ces danseuses de Belgique. C'est dire à quel point elles sont douées", a commenté la célèbre présentatrice sur le réseau social. Mais la surprise du duo fût encore plus grande lorsqu'elles ont appris que c'est... Meghan Markle en personne qui les a recommandées.

"Sur ces deux dernières semaines, cette vidéo d'une danseuse de neuf ans et son professeur a été vue 16 millions de fois. Regardez ça! ", a lancé Ellen en guise d'introduction. "Je devais les faire venir ici depuis Bruxelles, en Belgique." "Vous savez comment je vous ai découvertes? ", leur a ensuite demandé l'animatrice. "C'est Meghan Markle qui m'a envoyé cette vidéo. Elle m'a écrit: qu'en penses-tu? As-tu vu comme cette fille est géniale". Nul doute et Jeny n'oublieront pas de sitôt leur passage au Ellen Show! "Ensemble, nous diffusons de l'espoir et une image très positive de l'amour. Je pense que l'amour n'a pas de couleurs", a déclaré Jeny Bonsenge sur le plateau, avant de se lancer avec Anae dans une chorégraphie Afro-house longuement applaudie.

"Nous avons besoin de tels messages aujourd'hui", a répondu Ellen DeGeneres. Les danseuses n'étaient pas au bout de leurs surprises, puisqu'elles ont également pu repartir avec 10.000 dollars chacune. Selon Bruzz, Jeny tient sa propre école de danse à Saint-Josse-ten-Noode. On voit parfois le duo danser place de la Monnaie, ajoute le média bruxellois.