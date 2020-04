Deux aventurières en herbe ont voulu faire de Koh Lanta une réalité, au risque de se perdre dans les bois. Une disparition, heureusement de courte durée, qui a fait réagir Denis Brogniart.

Deux soeurs âgées de 4 et 9 ans, habitant en Meurthe-et-Moselle, dans le nord-est de la France, ont fait une belle frayeur à leurs parents. Ce week-end, les deux fillettes ont ressenti le besoin de s'évader et ont voulu imiter les candidats de la célèbre émission Koh Lanta. Discrètement, les deux soeurs, vêtues de leur pyjama et munies de leur doudou, se sont faufilées hors de la maison et se sont aventurées dans un bois avoisinant. Très inquiets, les parents ont prévenu les autorités; drone, motards, patrouilles, tous les moyens ont été mis en oeuvre pour retrouver les petites fugueuses. Heureusement, au bout de quelques heures les deux fillettes ont été localisées et ont pu rentrer chez elles saines et sauves.

Une péripétie qui est remontée jusqu'aux oreilles de Denis Brogniart. L'animateur de l'émission d'aventure, visiblement touché par l'histoire des deux petites filles, a alors partagé un post sur son compte Instagram. "Trop mignon! Mais attention les enfants, ne partez jamais seuls... Papa et maman peuvent être les chefs de vos tribus de Koh-Lanta", a-t-il écrit sur le réseau social. Un message laissant sous-entendre qu'il s'agit peut-être là de deux futures candidates de Koh Lanta.