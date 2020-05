Diam's, qui s'est notamment faite connaître avec son titre "La boulette", a révélé quelques détails de sa vie privée et de sa conversion à l'Islam sur Instagram.

En 2008, la star du rap français décidait de se retirer du monde people et de se convertir à l'Islam. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 166.000 personnes, Diam's a eu envie de partager un peu plus de son expérience.

"Le 26 décembre 2008 je me suis envolée pour un voyage exceptionnel au cours duquel j’allais vivre les plus beaux jours de ma vie..."

Diam's, de son vrai nom Mélanie Georgiades, qui est désormais âgée de 39 ans, a publié des photos de l'Ile Maurice, lieu où elle s'est convertie à l'Islam comme elle l'indique en légende.

"C'est exactement sur cette plage que je me suis convertie à l'Islam il y a maintenant 11 ans (...) Une première fois en 2004, je m'y étais rendue, et cette vue, là depuis la mer, m'avait subjuguée par sa beauté... J'avais pleuré sans savoir pourquoi... Mon cœur était bouleversé... Pour la première fois, il apprenait à lire le livre ouvert de la nature"