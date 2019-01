Durant toute sa grossesse, Diane Kruger s'est protégée des paparazzis. Preuve de sa très grande discrétion, elle n'a jamais annoncé publiquement être enceinte. Sur les réseaux sociaux, rien n'a filtré, ni même du côté de son compagnon, l'acteur Norman Reedus.

Il a d'ailleurs fallu attendre le 10 décembre dernier pour que l'actrice de 42 ans confirme la naissance de son enfant. Au cours de cet entretien pour le site américain "Extra!", elle a également dévoilé le sexe du bébé, une petite fille.

Alors quand un paparazzi la prend en photo, à son insu, avec son enfant dans les bras, Diane Kruger voit rouge. Dans un long post publié sur son compte Instagram ce mercredi, elle explique : "ces photos ont été prises sans notre consentement et montrent un bébé innocent et vulnérable. Nous comprenons que certaines personnes souhaitent voir des photos de notre fille, mais en tant que parents,nous ne voulons rien de plus que de pouvoir la faire grandir dans l'intimité et la sécurité."

La comédienne a fait appel aux personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux : "Moi et Bigbaldheld (le nom sur Instagram de Norman Reedus) vous demandons gentillement de ne pas reposter ces photos et de nous aider à atteindre cet objectif. Comme n'importe quels parents, nous voulons le meilleur pour notre enfant. Merci pour votre soutien".

Diane Kruger a bien évidemment caché le visage de sa fille. Si certains n'avaient pas encore compris le message.