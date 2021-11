Originaire de Casablanca, au Maroc, l'étoile montante s'est fait connaître au sein du collectif L'ordre avant de faire ses armes en solo avec Hayat, EP sorti en 2020. Les paparazzis américains ont immortalisé le couple, qui se serait formé en toute discrétion en septembre, en train d'échanger un baiser dans les rues de la Cité des Anges.

Elle n'est plus un coeur à prendre. À 22 ans, Lily-Rose Depp a retrouvé l'amour. Et c'est dans les bras d'un rappeur français qu'elle s'épanouit désormais. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a en effet craqué pour Yassine Stein, 28 ans, rapporte