Le verdict de la Cour de Londres était fébrilement attendue dans le divorce de la princesse Haya de Jordanie et de Mohammed ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï. Au final, la princesse et ses deux enfants Jalila et Zayed percevront la somme de 251 millions £ pour assurer leur sécurité et éviter toute tentative de kidnapping (sous-entendu par l’émir et son entourage) ainsi qu’une somme de 260 millions £ (307 millions €) qui couvrira la pension alimentaire à vie.

Rétroactes sur une union qui avait surpris en son temps et qui s’est achevée comme un roman d’espionnage, adultère et menaces en prime.

La princesse Haya de Jordanie est née en 1974. Elle est le premier enfant du troisième mariage du roi Hussein de Jordanie avec Alia Toukan, reine très populaire. Mais le bonheur tourne court. En 1977, alors qu’Haya n’a pas encore fêté ses 3 ans et que son frère le prince Ali n’a qu’un an, la reine Alia perd la vie dans un accident d’hélicoptère.