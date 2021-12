Comme le révèle le site américain TMZ, Dr. Dre va devoir se délester de 100 millions de dollars, ni plus ni moins. Page Six précise également que la moitié sera versée tout de suite, l'autre dans un an. Le producteur va pouvoir garder ses biens immobiliers, les droits sur son juteux catalogue ainsi que ses actions et les profits générés par "Beats by Dre". Nicole Young le quitte avec quatre véhicules de luxe et l'ensemble de sa garde-robe XXL, mais sans pension alimentaire. Le 10 décembre, Dr. Dre apparaissait sur une photo devant d'immenses ballons pour fêter sa séparation. La fortune du musicien est estimée à 820 millions de dollars.





Au rayon des divorces à couteaux tirés, celui de Dr. Dre et Nicole Young figure en bonne position. Après 25 années de vie à deux ponctuées par de cinglantes accusations, le producteur et son ex-femme sont parvenus à un accord. Et la légende du rap va devoir débourser un sacré pactole.