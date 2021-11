En colère, Dj Daddy K en a ras le bol “qu’on joue au yo-yo avec nous” et assure que ce sera la dernière fois que le milieu de la nuit acceptera une fermeture de la part du gouvernement. “Notre pays commence à perdre le peu de valeurs qu’il avait”

"On est fatigué et colère !”, enrage Dj Daddy K dont toutes les prochaines soirées ont été annulées et même le nouvel an. Ces décisions sont tellement décevantes et basées sur quoi ? On se le demande. S’il y a un milieu qui a respecté toutes les règles à la lettre, c’est bien celui de la nuit et des discothèques. On a attendu un an et demi pour une réouverture, avec des conditions compliquées entre pass sanitaire, test PCR ou les deux… Donc, le fond du problème ne vient pas des discothèques ni des rassemblements vu que ce sont des endroits contrôlés.”

Triste, l’ancien acolyte de Benny B s’interroge. “Comment se fait-il que le taux de contamination soit arrivé au-delà du début de cette pandémie ? Alors que 80 % de la population est vaccinée ou immunisée. C’est vrai, le vaccin fait moins d’effet après un certain temps mais comment se fait-il que cela soit plus élevé qu’à l’époque où l’on était vacciné ? Je n’arrive pas à comprendre.”

Avant de poursuivre sa réflexion vaccinale. “Et quand bien même il faut une troisième dose, on aurait pu l’anticiper non ? On n’en serait peut-être pas là… il y a tellement d’incohérences, de choses qu’on nous a dit de faire et